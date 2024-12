"La rabbia del Milan, che si sente defraudato per l’ennesima volta. Ma anche quella degli arbitri, che non ci stanno, chiedono rispetto e ora si aspettano una maxi squalifica di Fonseca per il suo sfogo-show dopo la sconfitta in casa dell’Atalanta. La palla passa alla Procura Figc, che però di solito procede solo in casi particolarmente gravi. Quelle parole, «avevo paura di La Penna, il modo con cui ha condotto la partita contro di noi è evidente, non c’è rispetto» pronunciate dall’allenatore hanno irritato i vertici arbitrali, che difendono a spada tratta il fischietto romano: per loro non c’era fallo di De Ketelaere su Theo Hernandez e quindi il gol dell’1-0 era da convalidare. Non solo: La Penna, sempre secondo i responsabili Aia, ha gestito bene un big match considerato ad altissima difficoltà", scrive il Corriere della Sera.