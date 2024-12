Come riportato da Sky Sport, però, il designatore Rocchi non lo giudica un errore e, al contrario, approva la direzione arbitrale di La Penna: "Nessun fallo, gol regolare e prestazione promossa. E' questo, a quanto filtra il giorno dopo Atalanta-Milan, il giudizio che il designatore Rocchi avrebbe dato sulla prova di La Penna e sulla decisione di convalidare il gol del vantaggio bergamasco di De Ketelaere, che ha mandato su tutte le furie l'allenatore rossonero Fonseca. Per i vertici arbitrali dunque si sarebbe trattato di un normale contrasto aereo, con il belga che salta in anticipo rispetto a Theo e non commette fallo sull'avversario, col quale entra in contatto nella dinamica del gesto senza una vera e propria spinta e senza "affossarlo" per guadagnare vantaggio nel colpo di testa. Nessuna bocciatura e nessuno stop quindi per l'arbitro romano Federico La Penna, riproposto dopo due giornate di stop seguite al grave errore commesso dalla sala Var, evocato da Fonseca, quando sempre a Bergamo (in realtà dal Var Center di Lissone) non richiamò l'arbitro Di Bello per far assegnare il rigore all'Udinese a seguito di un evidente fallo di mano in area di Hien", si legge sul sito di Sky.