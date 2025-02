Non è stato un day after qualunque, a Milanello dopo l'eliminazione dalla Champions League da parte del Milan in casa contro il Feyenoord martedì sera. Ecco i retroscena in casa rossonera raccontati dal Corriere della Sera: "Partiamo da Zlatan Ibrahimovic, che sta finalmente prendendosi le proprie responsabilità. Dopo la difesa d’ufficio in tv, ieri nello spogliatoio ha usato con la squadra toni molto diversi. Poche parole, ma forti. Alla Ibra. Per ribadire che il danno è stato doppio, d’immagine ed economico, visti gli 11 milioni andati in fumo. E che ora si aspetta una reazione forte, da qui a fine stagione, per conquistare un posto Champions. Chi c’era, racconta di uno Zlatan furioso, che ha guardato in faccia uno per uno.