"È una domanda brutale, piena di amarezza e rimpianto, ma inevitabile: siamo sicuri che Luciano Spalletti sia ancora il ct giusto per la Nazionale azzurra? Non è il momento di mettersi a ragionare sul sistema calcio di questo Paese, sempre più sbrindellato, vecchio, perdente, incapace di costruire stadi, attrarre campioni e, soprattutto, produrre talenti. Abbiamo un’urgenza: l’umiliazione subita a Oslo nella partita contro la Norvegia ha infatti compromesso il nostro girone di qualificazione ai Mondiali, manifestazione che ormai siamo abituati a vedere alla tv (manchiamo dal 2014)".

"Così, in Germania, agli ultimi Europei, veniamo sbattuti fuori, mentre lui è ancora lì a parlarci di «calcio relazionale». La Nations League è stato un altro tormento. Di carattere già complesso, non essere capito l’ha irrigidito. Molti giocatori, è chiaro, non lo seguono più. Appare poco lucido (come quando convoca Acerbi). Lo sa, e non si piace. Le conferenze stampa sono psicodrammi. Sospiri, occhiate di fuoco. E chissà che succede nello spogliatoio. Però noi ai Mondiali vogliamo andarci. Mister, secondo lei, che dobbiamo pensare?".