L'Inter ha ottenuto un'altra importante vittoria, questa volta in casa contro il Cagliari. Inzaghi e i suoi si sono portati a +6 sul Napoli, in attesa che la squadra di Conte giochi domani contro l'Empoli.

"E il Cagliari? La sensazione è che si sia presentato a San Siro troppo leggero, preferendo preservare ad altre battaglie forze ed energie. Affrontare l’Inter in mezzo ad un quarto di Champions poteva essere un’occasione. Invece, Nicola e i suoi uomini hanno atteso la ripresa per metterci un pizzico in più di determinazione. Solo che le sbandate della difesa non hanno permesso di giocarsi al meglio la chance guadagnata con il gol di Piccoli. Meglio registrare qualcosa in vista della Fiorentina".