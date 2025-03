"Inzaghi e l’Inter cominciano da qui l’ultimo tratto della stagione europea con l’idea di arrivare in fondo, come accadde due anni fa. Questa volta, senza scegliere obiettivo, è più dura. Scudetto, Champions e Coppa Italia: tutto aperto, niente al sicuro". Apre così il Corriere dello Sport il suo focus sull'Inter, che questa sera si giocherà l'andata degli ottavi di finale di Champions League a Rotterdam contro il Feyenoord. Con il sogno di arrivare in fondo anche in Europa: "Si gioca ogni tre giorni, gestione complicata, la spia del carburante accesa. L’unico club italiano in corsa ha un solo modo per andare avanti a Rotterdam: prepararsi alla tempesta, limitare i danni, tirando fuori una partita di sacrificio e di esperienza. Bisognerà correre senza respiro per 90 minuti, non sarà semplice controllare il gioco.