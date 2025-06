E' previsto per domani il giorno di Cristian Chivu all'Inter: il tecnico, scelto dal club per succedere a Simone Inzaghi, svolgerà nella giornata di lunedì tutto l'iter che porterà poi all'ufficialità. Si legge sul Corriere dello Sport: "Prima tappa a Parma, per la firma sulla risoluzione del contratto con il club gialloblù. Quindi l’ufficializzazione dell'incarico di allenatore dell'Inter, con biennale a circa 2 milioni più bonus a stagione.

E poi ritorno a Milano per cominciare la nuova avventura, poiché nel pomeriggio andrà in scena il primo allenamento in vista del Mondiale per club. Avrà poco da scoprire il tecnico rumeno, avendo frequentato la Pinetina fino a un anno fa quando era ancora l’allenatore della Primavera. Il suo compito, però, sarà tutt’altro che semplice. E non solo perché sarà la sua seconda esperienza tra i “grandi”, dopo le 13 gare sulla panchina del Parma.