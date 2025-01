Magari non ai livelli della partita con Como, quando Barella era acciaccato ma scese in campo comunque. Ma il suo umore ne risentirebbe. Anche perché è stato lo stesso Inzaghi ad aprirgli le porte dell’undici titolare, proprio alla vigilia del match con lo Sparta Praga. «Frattesi sta bene. Si è allenato al meglio. Devo decidere se far partire lui o Barella». Poi, la scelta è caduta ancora sul secondo. In ogni caso, in quello scorcio di gara, l’ex-Sassuolo non solo ha dimostrato di aver smaltito l’affaticamento, ma si è calato subito dentro la partita, rischiando pure di segnare un gol. Insomma, ha dato un segnale. E ora si aspetta che venga raccolto".