Le ultime sulle scelte di Simone Inzaghi in vista della trasferta di campionato di domenica al Via del Mare di Lecce

Sono passate poco più di 48 ore dal fischio finale di Sparta Praga-Inter, gara valida per il settimo turno della fase campionato di Champions League, ma in casa nerazzurra è già quasi vigilia.

Domenica alle 18 la formazione di Simone Inzaghi tornerà in campo nuovamente in trasferta, questa volta al Via del Mare di Lecce, contro i padroni di casa, nella sfida valida per la 22esima giornata del campionato di Serie A.