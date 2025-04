L'Inter ha cominciato a preparare l'attesissimo derby col Milan di Coppa Italia e Simone Inzaghi sta valutando le migliori scelte di formazione, anche in funzione dei tantissimi impegni. E, come sottolinea il Corriere dello Sport, il dubbio è anche tra i pali: "E in porta stavolta a chi tocca? Lecito chiederselo, perché è vero che si tratta di Coppa Italia, ma un derby non è mai una gara come tutte le altre. In questo caso, peraltro, non si tratta di gestire le forze, ma unicamente di una scelta tecnica. E Inzaghi vuole, comunque, tenere tutti sul pezzo: quindi, zero indicazioni, soltanto oggi potrebbero emergere indizi. La sensazione, però, è che Martinez sia favorito .

E’ stato titolare sia negli ottavi con l’Udinese sia nei quarti con Lazio. Ma, soprattutto, ha risposto alla grande nel momento in cui è stato chiamato in causa con Sommer costretto ai box per una frattura al pollice. Una volta guarito, lo svizzero si è ripreso il posto e lo manterrà certamente sia in campionato sia in Champions. Lo spagnolo, però, non è un semplice vice. E’ stato acquistato la scorsa estate per 13,5 milioni proprio per raccogliere l’eredità di Sommer. Il poco spazio avuto nella prima parte della stagione aveva acceso qualche dubbio, spazzato via, appunto, da una serie di ottime prestazioni. Insomma, ora come ora, anche Martinez dà adeguate certezze. E, in un certo senso, è come se si sia guadagnato il palcoscenico della Coppa Italia, da calcare evidentemente fino in fondo".