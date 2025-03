Domani comincia un vero tour de force per l'Inter di Simone Inzaghi, che sarà impegnata in campionato, in Coppa Italia e in Champions League. E le scelte del tecnico sulla gestione degli attaccanti sembrano chiare, come riporta oggi il Corriere dello Sport: "L’occasione è propizia, per via dell’assenza di capitan Lautaro, e potrebbero non essercene ancora tantissime visto che la stagione volge al termine. In casa Inter dalla sfida di domani contro l’Udinese ci si aspetta molto da Correa e Arnautovic, arrivati al passo d’addio, ma considerati fondamentali per dare manforte al reparto offensivo nella rincorsa agli obiettivi stagionali. Contro i friulani l’argentino appare favorito per partire titolare (in coppia con Thuram) mentre l’austriaco verrebbe inserito a gara in corso ed entrambi condividono il fatto di essere in scadenza di contratto, senza che ci siano prospettive di rinnovo.