"Thuram a sorpresa. Se il suo ritorno in gruppo alla vigilia era nei programmi, non appariva così scontata la possibilità che potesse partire da titolare. Le sensazioni vanno proprio in questa direzione". Così il Corriere dello Sport sulle condizioni del centravanti francese, che dovrebbe cominciare la gara di questa sera tra Barcellona e Inter dall'inizio. Spiega il quotidiano: "La premessa è che il francese non ha tutti i 90’ nelle gambe. Inzaghi, quindi, deve decidere se sia meglio farlo partire dall’inizio o lanciarlo in corsa.