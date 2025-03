Stasera in Napoli-Inter tanti occhi saranno puntati sul grande ex della gara: Romelu Lukaku , che dopo le due esperienze in nerazzurro si è lasciato come tutti sappiamo nell'estate 2023. Scrive sul belga oggi il Corriere dello Sport: " Dicono, e magari sarà anche vero, che ogni partita contro l’Inter non sarà mai una qualsiasi per Romelu Lukaku : tre stagioni, 132 partite, 78 gol, uno scudetto, una Supercoppa italiana, una Coppa Italia. Troppi ricordi e implicazioni, tante storie tese. Lui, Lautaro, l’addio nel silenzio nell’estate 2023, il rapporto che sfuma con i vecchi compagni, il matrimonio di Dimarco, i fischi e gli insulti di San Siro. E ancora. E ancora. Ma poi basta.

E così, beh, la soluzione migliore per tornare Big Rom dopo la giornataccia di Como, probabilmente, sarà fare finta di niente per un po’: novanta minuti con la mente libera, spinto dai cinquantamila del Maradona, sostenuto dai compagni della squadra di oggi e dalla fiducia di Conte. Il risvolto infinito del suo passato interista, l’allenatore che l’ha valorizzato come nessuno nel biennio milanese 2019-2021 e che a distanza di tre anni lo ha voluto ancora con sé: all’Inter hanno vinto lo scudetto, a Napoli stanno sognando e lottando. Ancora insieme. Legati più che mai anche dai numeri, gelidi più che freddi: da quando Rom non segna, gli azzurri non hanno più vinto. Casualità? Un po’ sì, un po’ no: lui è il centravanti rifinitore, lui sposta gli equilibri per definizione".