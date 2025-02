"La batosta del Napoli a Como ha giustificazioni deboli, se il problema è la fame, come sostiene Conte (ristoranti e inappetenza sono sempre i suoi assilli), allora perché De Laurentiis ha assunto un allenatore di tale censo e salario? La sfida di sabato al Maradona assume un significato unico, il Napoli, privo delle coppe, non può buttare via il patrimonio finora accumulato, l'Inter, che domani giocherà in coppa Italia contro la Lazio e avrà poi i turni di champions, sa benissimo di poter sfruttare, per motivi di classifica e di psicologia, la partita dell'anno proprio in casa del rivale. Un eventuale pareggio è il grande sogno della gente di Bergamo".(Il Giornale)