"Domenica bestiale, dolce canzone di Fabio Concato. Ma che bestia di domenica hanno vissuto John Elkann e la sua orchestra è facile immaginarlo. Le due Ferrari squalificate proprio nella terra dei marchi falsi, Juventus in pieno stato confusionale, potrebbe andare peggio, per esempio piovere. Lo disse, tra le risate degli spettatori al cinematografo, Marty Feldman, nella parte di Igor in Frankenstein Junior. Guarda il caso: Igor Tudor è il nuovo allenatore della Juventus, se mai qualcuno possa dimostrare che sia stato tale Thiago Motta, la Creatura di Frankenstein Giuntoli. Da oltre un mese, come Giovanna D’Arco, Motta ha sentito le voci: esonerato, rimandato, delegittimato ma lui mai ha cambiato quella faccia un po’ così, quell’espressione un po’ così che hanno quelli che vanno alla Continassa. Lo hanno “fatto fuori” ma lui per primo non è mai “entrato dentro”, riuscendo nell’impresa leggendaria di far rimpiangere Allegri 2.0, cioè il Max del minimo.