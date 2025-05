DAZN racconta lo scudetto: chi fa la telecronaca di Napoli e Inter, Diletta Leotta sarà…

DAZN si prepara ad un finale di stagione imperdibile: ecco quanto evidenziato dal CorSport in vista delle gare di stasera di Napoli e Inter

"DAZN trasmetterà in esclusiva le due partite decisive per lo scudetto stasera alle 20.45: Napoli-Cagliari e Como-Inter. A Napoli, la telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Marco Parolo, Diletta Leotta e Ciro Ferrara inviati speciali a bordo campo. In aggiunta, anche gli inviati Alessio De Giuseppe e, da Piazza Plebiscito, Barbara Cirillo.