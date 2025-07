I nerazzurri cercano un difensore giovane per svecchiare il reparto: piace molto anche il belga del Genoa, classe 2002

Uno degli obiettivi dell'Inter è svecchiare la rosa, in particolar modo la difesa. Per questo motivo la dirigenza nerazzurra sta valutando da tempo numerosi profili che possano soddisfare questa esigenza: il preferito, come noto, è Giovanni Leoni del Parma, ma nel frattempo si studiano anche altre alternative.