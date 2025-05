«La Champions è un sogno a un passo da noi - ha ribadito - Non voglio nemmeno pensare al fatto se riusciremo a compierlo o meno, vogliamo tutti questo trofeo». A livello generale il suo cammino verso Monaco al momento prevede la possibilità di giocare uno spezzone questa sera e poi di potersi allenare senza sosta per una settimana ad Appiano, prima di volare in Germania per la sfida più importante della stagione.

Le condizioni del Toro — Durante il periodo trascorso ai box il centravanti di Bahia Blanca ha lavorato con un solo chiodo fisso, pensando alla partita contro il Psg che gli permetterebbe di salire sul trono d’Europa dopo aver conquistato tre anni fa il Mondiale con l’Argentina. Oltre all’enorme significato per la storia dell’Inter, di cui è capitano, significherebbe impreziosire ancor di più una carriera già stellare con la possibilità di strizzare l’occhio al Pallone d’Oro. E inevitabilmente una Champions in bacheca farebbe schizzare le sue quotazioni nella rincorsa al premio individuale più importante. Per questo la punta interista ha scelto di recuperare senza fretta perché sabato prossimo, contro il Psg, vuole essere protagonista fino in fondo, giocando senza alcun freno imposto da problemi fisici e anche per 120 minuti qualora la partita dovesse allungarsi fino ai supplementari o oltre.

Come verrà gestito — Con Lautaro in campo è risaputo che l’Inter riesce a sfoggiare la miglior versione, venendo trascinata dal carisma e dalle capacità offensive del proprio capitano. Non a caso il goleador interista ha voluto esserci a tutti i costi nella semifinale contro il Barcellona, soprattutto al ritorno, quando ha completato un recupero lampo per dare tutto in quei 70 minuti in cui è rimasto in campo. Lo stesso approccio è stato riservato all’avvicinamento alla finale, avendo però avuto il tempo di recuperare senza dover accelerare a tutti i costi visto il tempo a disposizione.

A prescindere dal risultato del Napoli di questa sera, Lautaro non sarebbe comunque rimasto in campo per tutta la partita e l’idea è sempre stata quella di provare a fargli riassaporare il campo dopo un lungo periodo di stop, cominciato la notte della semifinale di ritorno ormai 18 giorni fa. In questa edizione della Champions il Toro si è rivelato un trascinatore anche in campo europeo, scavalcando Mazzola e diventando il bomber di tutti i tempi dell'Inter nel torneo, ma adesso manca la ciliegina sulla torta nella partita più importante. Se quella di questa sera sarà una prova, anche soltanto parziale, quella della settimana prossima sarà un all-in a tutti gli effetti", si legge.