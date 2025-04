"Solita parata di vip e di personaggi istituzionali in tribuna, ma non è prevista alcuna coreografia né da una parte né dall’altra: ormai una regola, dopo i divieti imposti a seguito dell’inchiesta «Doppia curva». La partita cade curiosamente un anno e un giorno dopo il derby che la scorsa stagione significò per l’Inter la vittoria della seconda stella e l’esplosione di gioia in città. Esplosione che i tifosi nerazzurri sperano di rivivere lungo il mese di maggio, con tre obiettivi ancora da centrare. A proposito di biglietti: prosegue a gonfie vele la vendita dei tagliandi per il match col Barcellona, probabile il tutto esaurito e il nuovo record d’incasso, anche in virtù di prezzi ben più alti rispetto alla semifinale col Milan di due stagioni fa", aggiunge il quotidiano.