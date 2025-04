Braccio di ferro

"La giornata è stata scandita da un lunghissimo braccio di ferro su data e orario della sfida tra nerazzurri e giallorossi, originariamente in programma sabato alle 18. Quindi destinata a essere rinviata all’indomani per evitare la concomitanza con i funerali di Papa Francesco. Nei ragionamenti di Lega Serie A e club, però, è diventato fondamentale quel giorno di differenza prima dell’impegno in Spagna. Fin dal primo pomeriggio ha iniziato a nascere un distinguo per Inter-Roma per non danneggiare l’unica squadra italiana rimasta in Champions: per questo la gara di San Siro sarebbe rimasta a sabato, ma alle 20.45 per distanziarla di qualche ora dalle esequie di Francesco. Una soluzione decisamente sgradita al Coni e poco opportuna per la Figc. Anche se il presidente federale Gabriele Gravina non aveva potuto intervenire direttamente nella questione, in aereo di ritorno dalla Cina. Intorno alle 19 questa ipotesi stava per diventare ufficiale, dopo che la Lega aveva scritto a Coni e Figc per farsi ribadire che il rinvio era un invito, non un obbligo", racconta La Stampa.