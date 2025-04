"Macchina da gol La squadra di Flick è quella che ha fatto più gol in Champions (37 in 12 incontri, 3,08 di media), in Liga (84 in 31, 2,70 di media) e nei 5 grandi campionati europei. Le reti stagionali sono 147 in 50 partite, appena sotto i 3 di media. E a corollario dello strapotere offensivo ci sono i 32 pali colpiti nelle varie competizioni. Flick è in corsa per superare il record di reti del calcio spagnolo stabilito da Guardiola nel suo ultimo anno in blaugrana: 190 in 64 partite nella stagione 2011-12, con la mostruosità di 72 gol firmati da Messi", scrive la Gazzetta.