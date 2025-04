Inter-Bayern, gioca Dimarco o Carlos Augusto? “Ieri in allenamento…”

"Un unico dubbio. Ma che, rispetto a domenica, e dopo l’allenamento di ieri, è da considerare meno dubbio. L’Inter che domani sfiderà il Bayern per andarsi a prendere la semifinale di Champions è fatta per almeno 10 undicesimi. L’unica (piccola) incertezza riguarda la fascia sinistra, con Dimarco e Carlos Augusto in ballottaggio". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alla formazione dell'Inter anti-Bayern.

"La seduta ieri, però, ha dato segnali confortanti sulle condizioni del primo. Inzaghi ha dovuto gestirlo dopo il rientro dall’infortunio, tanto che all’Allianz Arena se n’è rimasto in panchina, senza nemmeno scaldarsi. E’ tornato in campo contro il Cagliari, venendo sostituito dopo un’ora di gioco. Ebbene, dopo il defaticante di domenica, ieri Dimarco ha lavorato regolarmente con i compagni. Alla luce di quanto il suo piede mancino risulti spesso decisivo, ha alzato le sue quotazioni per una maglia da titolare. La rifinitura di oggi darà ulteriori risposte, ma, per qualsiasi evenienza, è più che pronto Carlos Augusto. Il dubbio, infatti, nasce proprio dalle eccellenti condizioni del brasiliano. Che, dopo il gol con cui ha avviato la vittoria in casa dell’Atalanta, prima della sosta, ha infilato una serie di ottime prestazioni condite peraltro dall’assist e mezzo confezionato all’andata con il Bayern", spiega poi il CorSport.