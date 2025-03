"Prendete Dimarco: quando l’Inter faticava a decollare, era lui a trascinarsela sulla sua fascia. Spinta e copertura, tagli e inserimenti, assist e gol. C’è stato un tempo in cui Fede faceva per sé e per gli altri, sostituendosi al Mkhitaryan spento dei primi mesi, talvolta persino al Lautaro in crisi di gol di dicembre. Adesso, smaltito il problema alla coscia che lo ha tenuto fermo fino a questa sosta, Dimarco si prepara al grande rientro e tutte le tessere del puzzle torneranno finalmente al proprio posto. Perché nel frattempo Mkhitaryan ha ritrovato il ritmo della stagione passata: sempre nel vivo del gioco, gambe che girano e testa che sprigiona idee per i compagni. Rieccola, la catena di sinistra dello scudetto. Il piano nerazzurro prevede giusto una partita di attesa, alla ripresa contro l’Udinese, ma solo perché Bastoni dovrà scontare un turno di squalifica. Tra Milan in Coppa Italia e Bayern in Champions, il trio sarà quello dei giorni migliori. La trasferta di Parma, incastrata tra il derby e il primo round dei quarti di Champions, offre l’assist ideale per eventuali riposi", scrive il quotidiano.