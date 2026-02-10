Per il rendimento in zona offensiva che sta offrendo in questa stagione, definire Federico Dimarco un semplice laterale appare non solo riduttivo, ma quasi sminuente. Il Corriere dello Sport oggi esalta il calciatore nerazzurro:
Dimarco, trequartista prestato in fascia: quella frase di Chivu a Reggio Emilia ha detto tutto
"Un trequartista prestato alla fascia. Già, perché sarebbe riduttivo immaginare il mancino di Dimarco come quello di un semplice terzino o di un laterale, che dir si voglia. È molto di più. Il paragone valido è con quello di un numero 10. Ovvero di colui che inventa e che, grazie alla qualità dei suoi piedi, riesce a trasformare le idee in realtà. Attenzione, non è che le doti di Dimarco si scoprano soltanto adesso. La vera novità, semmai, è la continuità e la frequenza con cui le sta esibendo. La boa di metà annata è appena passata e il mancino nerazzurro ha già fatto centro 6 volte, ovvero il suo massimo finora in carriera per una stagione".
"Potevano essere già 7 se il suo sinistro contro il Sassuolo non fosse andato a sbattere sulla traversa. Per gli assist, invece, ha già raggiunto la doppia cifra, quota 11 per la precisione: insomma, è “fuori scala”… Del resto, con il piede che si ritrova, un corner o una punizione dal limite, ormai, si avvicinano molto ad un rigore. Come, l’altra sera, ha commentato scherzosamente in panchina lo stesso Chivu. Peraltro, ci si può affidare al miglior guru su piazza dei calci piazzati – come si sta rivelando Palombo -, ma, se in squadra non c’è chi, quegli schemi, è in grado di metterli in pratica, non si va da nessuna parte".
