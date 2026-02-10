"Un trequartista prestato alla fascia. Già, perché sarebbe riduttivo immaginare il mancino di Dimarco come quello di un semplice terzino o di un laterale, che dir si voglia. È molto di più. Il paragone valido è con quello di un numero 10. Ovvero di colui che inventa e che, grazie alla qualità dei suoi piedi, riesce a trasformare le idee in realtà. Attenzione, non è che le doti di Dimarco si scoprano soltanto adesso. La vera novità, semmai, è la continuità e la frequenza con cui le sta esibendo. La boa di metà annata è appena passata e il mancino nerazzurro ha già fatto centro 6 volte, ovvero il suo massimo finora in carriera per una stagione".