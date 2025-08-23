Il nuovo centrocampista si metterà subito al servizio di Chivu e dovrebbe andare in panchina per l'esordio in campionato di lunedì

L'Inter ha accolto e ufficializzato ieri Diouf dal Lens. Il centrocampista si metterà subito al servizio di Chivu , pronto a dare nuove alternative al tecnico nerazzurro per la mediana.

"L’obiettivo della dirigenza nerazzurra è mettere Diouf nelle mani di Chivu e… aspettare. Di raccogliere i frutti di un diamante neppure troppo grezzo e godere del cambio di passo che un profilo come il suo può regalare alla squadra in mezzo al campo: un colpo che permetterà al nuovo tecnico nerazzurro di variare fra il classico 3-5-2 e un 3-4-1-2 che, grazie appunto all’acquisto di un centrocampista forte fisicamente come l’ex Lens, permetta l’inserimento di un trequartista in più a supporto della ThuLa", scrive La Gazzetta dello Sport.