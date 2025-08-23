L'Inter ha accolto e ufficializzato ieri Diouf dal Lens. Il centrocampista si metterà subito al servizio di Chivu, pronto a dare nuove alternative al tecnico nerazzurro per la mediana.
Inter, ecco perché la scelta Diouf. Oggi il primo allenamento: le ultime in vista del Torino
"L’obiettivo della dirigenza nerazzurra è mettere Diouf nelle mani di Chivu e… aspettare. Di raccogliere i frutti di un diamante neppure troppo grezzo e godere del cambio di passo che un profilo come il suo può regalare alla squadra in mezzo al campo: un colpo che permetterà al nuovo tecnico nerazzurro di variare fra il classico 3-5-2 e un 3-4-1-2 che, grazie appunto all’acquisto di un centrocampista forte fisicamente come l’ex Lens, permetta l’inserimento di un trequartista in più a supporto della ThuLa", scrive La Gazzetta dello Sport.
"Sul piano pratico, l’avventura del Diouf-interista comincia oggi: per il francese è previsto il primo allenamento ad Appiano insieme ai nuovi compagni, poi sarà a disposizione di Chivu già a partire dall’esordio in campionato in programma lunedì a San Siro contro il Torino. Sicuramente andrà in panchina, poi chissà", aggiunge il quotidiano.
