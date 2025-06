L'Inter non è arrivata nelle condizioni migliori alla finale, eppure in campo c'erano tutti i titolari. La dirigenza e la proprietà si interrogano sul futuro. In estate questa rosa cambierà, l'organico andrà profndamente rinnovato.

"Quel che è certo è che da oggi il dossier del rinnovamento della rosa tornerà sul tavolo di Marotta e di Oaktree, ieri rappresentato in tribuna da tutto lo stato maggiore. Perché l’11 titolare del Psg che è sceso in campo azzannando gli uomini in giallo era di 5 anni e 146 giorni più giovane dei titolari dell’Inter, mai una forbice così ampia in una finale di Champions: di sola esperienza non si può vivere", scrive La Gazzetta dello Sport.