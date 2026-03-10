Per questo motivo, come ricorda il Corriere dello Sport, c'è bisogno di recuperare quanto prima il miglior Dumfries: "L'Inter ha bisogno di svoltare a destra per centrare gli obiettivi stagionali rimasti. Il derby contro il Milan ha confermato la necessità di recuperare il miglior Dumfries, dal momento che Luis Henrique è tornato a sollevare forti dubbi sul suo rendimento. Il gol di Estupiñán è sulla sua coscienza proprio come quello di Cambiaso contro la Juve e ha confermato le distrazioni difensive del brasiliano, inchiodato alle proprie responsabilità da quanto visto sul campo.

"È ben altro invece quanto Dumfries ha dimostrato di poter dare ai nerazzurri, diventando nel tempo una vera e propria arma in più come lo è Dimarco sulla sinistra. L'olandese sarà indispensabile per lo sprint finale, ma è da capire se già contro l'Atalanta sarà in grado di partire da titolare e se avrà l'autonomia necessaria. Come struttura fisica all'ex Psv serve pazienza e prima di tornare al top necessita di un lavoro dedicato e graduale. Chivu lo sta inserendo a piccoli passi, come testimoniato anche dalla mezz'ora finale nel derby, e rimane comunque il rammarico per non averlo avuto nelle sfide clou della stagione".