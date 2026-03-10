FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Inter, serve una svolta a destra: aumentano i dubbi su Luis Henrique, Dumfries…

news

Inter, serve una svolta a destra: aumentano i dubbi su Luis Henrique, Dumfries…

Inter, serve una svolta a destra: aumentano i dubbi su Luis Henrique, Dumfries… - immagine 1
Ancora una volta l'esterno brasiliano è risultato protagonista in negativo: fondamentale ritrovare l'olandese
Fabio Alampi Redattore 

Il derby perso domenica contro il Milan ha lasciato in eredità una conclusione che ormai da tempo assomiglia sempre più a una certezza: Luis Henrique non è ancora pronto per essere considerato un titolare inamovibile dell'Inter. La squadra da mesi pende a sinistra, anche grazie allo strepitoso stato di forma di Dimarco. Ma per riprendere a volare serve ritrovare spunti significativi anche sulla fascia destra.

Inter Luis Henrique
Getty Images

Per questo motivo, come ricorda il Corriere dello Sport, c'è bisogno di recuperare quanto prima il miglior Dumfries: "L'Inter ha bisogno di svoltare a destra per centrare gli obiettivi stagionali rimasti. Il derby contro il Milan ha confermato la necessità di recuperare il miglior Dumfries, dal momento che Luis Henrique è tornato a sollevare forti dubbi sul suo rendimento. Il gol di Estupiñán è sulla sua coscienza proprio come quello di Cambiaso contro la Juve e ha confermato le distrazioni difensive del brasiliano, inchiodato alle proprie responsabilità da quanto visto sul campo.

La sua capacità di dare equilibrio è considerata importante, ma sul piatto della bilancia oltre agli errori in marcatura ci sono anche le difficoltà nel lasciare il segno in attacco, in completa controtendenza con quanto aveva dimostrato a Marsiglia. Non a caso fin qui ha segnato una sola rete in 34 presenze, tra l’altro la cinquina contro il Sassuolo a risultato acquisito".

Inter, serve una svolta a destra: aumentano i dubbi su Luis Henrique, Dumfries…- immagine 3
Getty Images

"È ben altro invece quanto Dumfries ha dimostrato di poter dare ai nerazzurri, diventando nel tempo una vera e propria arma in più come lo è Dimarco sulla sinistra. L'olandese sarà indispensabile per lo sprint finale, ma è da capire se già contro l'Atalanta sarà in grado di partire da titolare e se avrà l'autonomia necessaria. Come struttura fisica all'ex Psv serve pazienza e prima di tornare al top necessita di un lavoro dedicato e graduale. Chivu lo sta inserendo a piccoli passi, come testimoniato anche dalla mezz'ora finale nel derby, e rimane comunque il rammarico per non averlo avuto nelle sfide clou della stagione".

Leggi anche
Inter, l’attacco si è inceppato: non è un caso. Esposito e Bonny, serve un ultimo step
Capello: “Inter, via subito la scimmia dei derby persi. Chivu non deve fare questo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA