Il derby perso domenica contro il Milan ha lasciato in eredità una conclusione che ormai da tempo assomiglia sempre più a una certezza: Luis Henrique non è ancora pronto per essere considerato un titolare inamovibile dell'Inter. La squadra da mesi pende a sinistra, anche grazie allo strepitoso stato di forma di Dimarco. Ma per riprendere a volare serve ritrovare spunti significativi anche sulla fascia destra.
Inter, serve una svolta a destra: aumentano i dubbi su Luis Henrique, Dumfries…
Per questo motivo, come ricorda il Corriere dello Sport, c'è bisogno di recuperare quanto prima il miglior Dumfries: "L'Inter ha bisogno di svoltare a destra per centrare gli obiettivi stagionali rimasti. Il derby contro il Milan ha confermato la necessità di recuperare il miglior Dumfries, dal momento che Luis Henrique è tornato a sollevare forti dubbi sul suo rendimento. Il gol di Estupiñán è sulla sua coscienza proprio come quello di Cambiaso contro la Juve e ha confermato le distrazioni difensive del brasiliano, inchiodato alle proprie responsabilità da quanto visto sul campo.
La sua capacità di dare equilibrio è considerata importante, ma sul piatto della bilancia oltre agli errori in marcatura ci sono anche le difficoltà nel lasciare il segno in attacco, in completa controtendenza con quanto aveva dimostrato a Marsiglia. Non a caso fin qui ha segnato una sola rete in 34 presenze, tra l’altro la cinquina contro il Sassuolo a risultato acquisito".
"È ben altro invece quanto Dumfries ha dimostrato di poter dare ai nerazzurri, diventando nel tempo una vera e propria arma in più come lo è Dimarco sulla sinistra. L'olandese sarà indispensabile per lo sprint finale, ma è da capire se già contro l'Atalanta sarà in grado di partire da titolare e se avrà l'autonomia necessaria. Come struttura fisica all'ex Psv serve pazienza e prima di tornare al top necessita di un lavoro dedicato e graduale. Chivu lo sta inserendo a piccoli passi, come testimoniato anche dalla mezz'ora finale nel derby, e rimane comunque il rammarico per non averlo avuto nelle sfide clou della stagione".
