"Dumfries in tribuna e non disponibile contro il Bayern Monaco. Zalewski titolare, ma out causa crampi, nella ripresa col Cagliari, con Inzaghi che per la stizza - e la paura fosse qualcosa di più - che aveva dato una botta al tabellone appreso della sostituzione forzata per l'ex Roma. Carlos Augusto costretto agli straordinari nonostante l’evidente stanchezza. Dimarco appena recuperato, Darmian preservato inizialmente proprio per il Bayern. La situazione degli esterni dell'Inter lascia comunque in apprensione i nerazzurri, col tecnico piacentino che per il prossimo impegno in Champions avrà a disposizione sì quattro laterali contro i bavaresi, ma probabilmente nessuno sarà al top della forma".