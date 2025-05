Non sono Lautaro e Thuram con i loro gol, Calhanoglu con le sue geometrie, Barella con il suo dinamismo. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il giocatore più temuto in casa Barcellona è Denzel Dumfries: "In una sala stampa in cui la lingua ufficiale per un giorno è diventata il catalano, tra i tanti cronisti arrivati da Barcellona il fantasma che svolazza non è quello di Lautaro, tornato in extremis con propositi bellicosi. Non li spaventano le incornate del Toro, ma le gambe lunghe da stambecco dell'olandese volante: Denzel Dumfries è l'incubo dei blaugrana dopo aver spazzato come un tornado la collina di Montjuic".