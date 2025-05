L'olandese ha dato un contributo pazzesco anche in termini di gol e assist. Stagione davvero molto positiva per il laterale

"C’è un filo nerazzurro che unisce quell’Inter epica, sbarcata in finale di Champions dopo aver sbattuto fuori il Barcellona, e questa Inter folle, che ha sprecato il matchball del controsorpasso scudetto con quel rigore concesso alla Lazio al 90’: comunque vada, Denzel Dumfries c’è. Eccola qui, la notizia migliore per Inzaghi in ottica Monaco: dopo aver azzoppato il Barça con una doppietta nel 3-3 di Montjuic e aver stappato il 4-3 di San Siro ai catalani servendo a Lautaro il pallone del primo gol, ieri l’olandese ci ha messo la testa, lui sì, in tutti i sensi", analizza La Gazzetta dello Sport.