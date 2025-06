Il centrocampista brasiliano è il preferito dei nerazzurri in caso di cessione di Calhanoglu: una pista tutt'altro che semplice

È Ederson il grande sogno di mercato dell'Inter. Il centrocampista brasiliano piace da tempo alla dirigenza nerazzurra, che lo considera l'elemento ideale da inserire in rosa in caso di cessione di Hakan Calhanoglu. Un giocatore dalle caratteristiche diverse rispetto al turco, ma che sarebbe sicuramente funzionale per le idee del neo tecnico Chivu.