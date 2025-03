Non è stata una notte da tutto esaurito, ma il pubblico dell'Inter si è comunque fatto sentire e ha accompagnato la squadra alla vittoria e al passaggio del turno. Il sogno rimane vivo e a crederci è anche chi ha fatto la storia in passato che è sceso in campo per supportare la squadra di Inzaghi .

"San Siro non era quello delle serate migliori, come ormai capita da un po’: il sold out non si vede più, il caro biglietti pesa e ieri hanno inciso anche le restrizioni alla vendita dei biglietti, per evitare l’arrivo in massa di altri tifosi olandesi oltre un settore ospiti esaurito. Ma in curva a spingere Thuram e compagni verso… il Triplete, c’erano anche due che il Triplete l’hanno conquistato, ovvero Marco Materazzi e Wesley Sneijder. Sembra quasi un segnale, come a dire: fate come noi. Dalla curva a un certo punto del secondo tempo è anche partito un coro verso l’ex difensore nerazzurro. L’Inter ci crede davvero", sottolinea La Gazzetta dello Sport.