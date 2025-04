"Esposito, che guadagnerà poco più di un milione a stagione, da giugno tornerà a vestire la maglia nerazzurra. L’Inter avrebbe voluto arruolarlo per il Mondiale per club che scatterà negli Stati Uniti a giugno (Lautaro e compagni debutteranno il 17 giugno a Los Angeles contro i messicani del Monterrey), ma il giocatore ha optato per l’Europeo Under 21, che si svolgerà in concomitanza con la prima fase del torneo della Fifa. Se l’Inter dovesse superare la prima fase, poi, non è da escludere che Esposito venga aggregato in corsa", aggiunge Gazzetta.