I due nuovi attaccanti nerazzurri portano freschezza, entusiasmo e alternative al reparto avanzato interista

Fabio Alampi Redattore 10 agosto - 11:30

In attesa di capire se riuscirà a mettere le mani su Lookman (o chi per lui), l'Inter può già contare su due nuovi attaccanti: Pio Esposito e Ange-Yoan Bonny. I due hanno preso numericamente il posto di Arnautovic e Correa, e possono garantire freschezza, entusiasmo e nuove soluzioni offensive per Cristian Chivu.

Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Esposito e Bonny, 20 e 21 anni, osservano l'orizzonte senza alzarsi in punta di piedi. Il primo supera di poco il metro e 90, il secondo lo sfiora. Potremmo chiamarli "le due torri", ma solo Pio si muove come tale. Incassa calcioni, tiene botta, difende il pallone. Sarà utile in situazioni dove ci sarà da sgomitare e aprire spazi, come a La Spezia o negli Stati Uniti. Il manifesto del suo gioco è il gol segnato al River Plate: da centravanti puro. Chivu ci punterà".

"Ange-Yoan Bonny è più un alfiere. Parte da destra o da sinistra e si accentra, converge, dialoga. Ha segnato due gol in amichevole nelle prime due partite e s'è fatto notare per il "fattore P". La progressione. La falcata con cui ha puntato la porta dopo aver intercettato la sfera a metà campo contro il Monaco. Si può dire che Bonny ha fatto... il Thuram. Con Chivu può giocare come punta di raccordo nel 3-5-2 o come "trequartista" nel 3-4-2-1, in appoggio a uno tra Esposito e Lautaro".