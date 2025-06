Francesco Pio Esposito è uno dei calciatori più chiacchierati del calcio italiano: l'attaccante classe 2005, tornato all'Inter dopo due stagioni in prestito allo Spezia in Serie B, è nel mirino di tantissimi club, e i nerazzurri valuteranno presto cosa fare.

Chi si sta già muovendo incontrando il suo agente è il Torino, come scrive Tuttosport: "Il Toro è alla ricerca anche di un centravanti da affiancare a Zapata. Intriga parecchio il gioiellino interista Pio Esposito. Il classe 2005 fa gola a mezza Serie A: sulle sue tracce ci sono, infatti, Genoa, Cagliari, Bologna e Parma. Occhio però al club granata che da mesi segue con attenzione il goleador, messosi in luce in Serie B con lo Spezia. L'Inter deciderà il suo futuro più avanti, visto che ora Pio è con la Prima Squadra a Los Angeles e disputerà il Mondiale per Club. Una vetrina che potrebbe mandare in orbita la punta e cambiare il suo destino, qualora dovesse mettersi in luce nella rassegna iridata.