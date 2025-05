"Acerbi e Frattesi, gli uomini che non ti aspetti. Il difensore al primo gol in stagione, il primo gol in carriera in Champions, lui abituato a spegnare chi le reti prova a farle all’Inter. Quindi Frattesi, già decisivo nella vittoria a Monaco di Baviera. A gennaio era scontento, sognava il ritorno alla Roma".