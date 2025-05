"La visione della partita dei rivali ha accompagnato il gruppo di Inzaghi al rientro da Torino fino al momento catartico, la testata di Vazquez che rischia di cambiare completamente la geografia del campionato negli ultimi due turni. In quel momento, mancava una ventina di chilometri per arrivare ad Appiano, luogo di speranzosa partenza sabato pomeriggio e di dolce arrivo ieri notte. Quando i nerazzurri sono scesi dal pullman un attimo prima delle 23, sapevano di stare in classifica ormai a un alito dal Napoli. Anche in campionato, la rincorsa impossibile per loro è diventata di colpo reale: per questo, il buonumore della truppa è perfino cresciuto, nonostante fosse già a livelli da vertigine dopo la battaglia vinta con il Barcellona".