La nuova Inter di Cristian Chivu debutta questa sera a San Siro ospitando il Torino. I nerazzurri sono chiamati a rispondere al Napoli, che nella prima giornata ha vinto sul campo del Sassuolo.
Il Mattino – Napoli, Inter e il ruolo di favorito: Chivu riprende il giochino dell’anno scorso
Il neo tecnico nerazzurro, nella conferenza stampa della vigilia, ha risposto alle parole di Oriali sul tema scudetto
Il Mattino si concentra sulle parole pronunciate dal tecnico interista: "L'Inter, indicata come la rivale più credibile del Napoli nella corsa scudetto, sarà l'ultima a scendere in campo e a completare il quadro della prima giornata: appuntamento per questa sera a San Siro contro il Torino (in calendario nel pomeriggio anche Udinese-Verona). Il neo allenatore Chivu preferisce nascondersi e non accetta il ruolo di favorito, in pratica riprende il giochino della passata stagione quando sia Inzaghi che Conte si scambiavano volutamente l'etichetta di probabile vincitore".
