La nuova Inter di Cristian Chivu debutta questa sera a San Siro ospitando il Torino. I nerazzurri sono chiamati a rispondere al Napoli, che nella prima giornata ha vinto sul campo del Sassuolo.

Il Mattino si concentra sulle parole pronunciate dal tecnico interista: "L'Inter, indicata come la rivale più credibile del Napoli nella corsa scudetto, sarà l'ultima a scendere in campo e a completare il quadro della prima giornata: appuntamento per questa sera a San Siro contro il Torino (in calendario nel pomeriggio anche Udinese-Verona). Il neo allenatore Chivu preferisce nascondersi e non accetta il ruolo di favorito, in pratica riprende il giochino della passata stagione quando sia Inzaghi che Conte si scambiavano volutamente l'etichetta di probabile vincitore".