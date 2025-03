Ritorna la Champions League: domani sera l'Inter sarà impegnata nell'andata degli ottavi di finale contro il Feyenoord. Nell'ennesimo periodo pieno di impegni, come sottolinea oggi Tuttosport: "Lautaro e compagni sosterranno la rifinitura oggi a mezzogiorno, poi verso metà pomeriggio voleranno in direzione Rotterdam. La buona notizia è che, giocando alle 18.45, la comitiva rientrerà subito dopo la partita, riuscendo a prendere il volo da Amsterdam per Milano entro la mezzanotte.

Un dettaglio non di poco conto, visto che i nerazzurri torneranno in campo già sabato sera e dovranno puntare a recuperare quanto prima energie preziose in un momento delicato della stagione. Soprattutto in vista della gara di ritorno a Milano della prossima settimana, un altro punto di attenzione per la Champions riguarda i diffidati Barella, Asllani, Dumfries e Pavard (oltre a Inzaghi in panchina).