I 18mila biglietti messi in vendita dal club — stessa quota che spetta al Psg per i propri sostenitori — sono andati a ruba praticamente all’indomani del 4-3 di San Siro che ha sbattuto fuori dai giochi il Barcellona. All’Inter sono pervenute richieste per 80 mila tifosi, una cifra enorme, e il club ha deciso di seguire un criterio di assegnazione che premiasse la fedeltà. La prelazione era riservata agli abbonati e ai soci di Inter Club e gli anni consecutivi di sottoscrizione dell’abbonamento (o dell’iscrizione all’Inter Club) hanno fatto da discriminante. Per intenderci, un abbonato di vecchia data aveva la precedenza su uno più “fresco”. Ai fortunati che sono riusciti ad aggiudicarsi il tagliando è stato inviato via mail un codice da utilizzare per procedere all’acquisto effettivo del biglietto sulla piattaforma dedicata della Uefa: c’era un giorno di tempo, lo scorso 16 maggio, per utilizzare il codice e comprare il biglietto.

"Esaurito il primo “giro”, è stata la volta della seconda tornata: ieri i codici non utilizzati — i motivi possono essere diversi, ad esempio un prezzo ritenuto troppo alto, visto che le prime fasce, più economiche, sono subite andate a ruba — sono stati inviati a un nuovo gruppo di fedelissimi, che allo stesso modo potranno acquistare o meno il proprio posto per la sfida dell’Allianz. Se i tagliandi non andranno esauriti in queste ore, un’altra finestra sarà possibile nei prossimi giorni. Ai tifosi che riusciranno ad acquistare il pass per la finale, poi, l’Inter invierà una sorta di manuale di istruzioni per l’uso dedicato al grande giorno: il luogo della Fan Zone dedicata a Monaco, gli orari delle attività, le raccomandazioni logistiche come ad esempio la linea del metrò da utilizzare per raggiungere lo stadio", spiega il quotidiano.