Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Daniele Pradè e Roberto Goretti, gli uomini mercato viola, non stanno con le mani in mano e valutano le soluzioni alternative. La prima riguarda Sebastiano Esposito che è rientrato all'Inter dopo l'ottima annata ad Empoli (8 gol in 33 presenze) chiusa, però, con la retrocessione. Il club nerazzurro, che registra pure l'interesse di Cagliari e Verona, lo valuta tra i 7 e gli 8 milioni. A 6-6,5 si può chiudere ed Esposito può arrivare a prescindere dall'uscita di Kean. A patto, però, che vada via Lucas Beltran che non gode più della fiducia illimitata e sarebbe anche disposto a tornare in Argentina".