Due allenatori diversi per età, ma simili per eleganza e capacità. Raffaele Palladino, 40 anni, guida la Fiorentina; Simone Inzaghi, 48, è al timone dell’Inter. Entrambi condividono un percorso di crescita che li ha portati dal settore giovanile alla ribalta della Serie A, e oggi si affrontano in una partita che potrebbe rivelarsi cruciale per il campionato.