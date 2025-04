Bisseck 5 - La serata inizia male già con la distinta: cognome scritto senza la C. Buone cose in fase offensiva, sofferenza continua là dietro. E su Abraham-gol combina un disastro.

Calhanoglu 7,5 - Cercava questo gol come l’acqua nel deserto. Ma gioiello a parte, la sua prova è una prova chic: ritmi alti, esce quasi sempre bene dal pressing Milan.

Inzaghi 6,5 - Con le sostituzioni cambia l’inerzia di un match in cui il Milan rischiava di essere pericoloso in ripartenza. Ha uomini contati, ma l’identità non cambia.