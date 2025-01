Davide Frattesi è uno dei nomi più chiacchierati di questa sessione di mercato: il centrocampista dell'Inter non sta trovando lo spazio sperato, e non vedrebbe di cattivo occhio un trasferimento anche stagione in corsa, magari nella "sua" Roma.

Per il momento non sono arrivati segnali di una partenza, ma il Corriere della Sera non esclude questo scenario: "Davide Frattesi giocherà da titolare in campionato dopo tre mesi, quando segnò una doppietta a Empoli. Per l'azzurro da allora solo altre tre presenze dall'inizio, fra Champions e Coppa Italia, che non sempre hanno dato l'impressione di una crescita.