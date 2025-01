Inzaghi avrà bisogno anche di Frattesi, pronto a tornare titolare in campionato dopo Empoli-Inter di ottobre. Gara non banale, dato che alla doppietta in campo Frattesi accompagnò nel post gara un messaggio netto all'intero ambiente: "Leggo tante cose ma io per l’Inter non sarò mai un problema. Sono un ragazzo intelligente abbastanza da capire che li in mezzo siamo in tanti quelli forti e il mister deve scegliere chi sta meglio”.