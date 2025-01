La trasferta di Lecce sarà l'occasione per rivedere in campo dal primo minuto Davide Frattesi: il centrocampista dell'Inter non gioca da titolare in campionato da più di 3 mesi, e in queste settimane di mercato è emersa la sua insoddisfazione per questa situazione. Per il momento nessuna società si è presentata con un'offerta concreta, e i nerazzurri non hanno intenzione di concedere aperture significative.