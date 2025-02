Metamorfosi Frattesi, Tuttosport: “Non mandarlo via a gennaio…”

"In Europa, a differenza di un anno fa quando Inzaghi gestì il girone con il turnover (finanche esagerato, come provò la panchina di Lautaro nella decisiva sfida con la Real Sociedad) Inzaghi ha messo tutti i titolari nelle ultime due gare. Questo ha assicurato all’Inter 6 punti fondamentali per piazzarsi nella top-4 europea ma, alla lunga, è stato pagato in campionato. Non è dato a sapersi se ci sia sotto una scelta strategica, ovvero puntare sull’Europa dove a tutti è rimasto sul groppo il ricordo della finale persa col City a Istanbul, ma puntare sulla Champions è tanto affascinante quanto rischioso, considerato che già la Supercoppa è sfumata (per di più contro il Milan...) mentre il quarto di Coppa Italia con la Lazio è pericolosamente collocato prima del match scudetto al Maradona col Napoli.