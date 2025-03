Quella sicurezza è un lusso di altri tempi. L’unica cosa cui badare, oggi, è battere la Norvegia il 6 giugno a Oslo, per non temere un’altra Apocalisse. E allora, se abbiamo un Acerbi che ha disarmato due volte su due il Mostro Haaland, se starà bene come adesso, perché no? Nell’emergenza, ci si aggrappa a tutto ciò che può salvarci. Di sicuro, a 37 anni, non si farebbe passare un corner dietro la schiena come a Dortmund.

Nel ’78, mentre tutto il mondo derideva Zoff per i gol presi da lontano e gli suggeriva gli occhiali, Bearzot mica gli sbirciò la carta d’identità: aveva un anno meno di Acerbi. Sapeva già che, 4 anni più tardi, il vecchio Dino avrebbe bloccato quel pallone sulla riga del Sarrià. Giovane o vecchio? No, bravo o non bravo: l’unica differenza che conta. «Mi fido di Buongiorno, Calafiori, Bastoni», spiega il ct. Dar fiducia ai giovani è cosa buona e giusta.

Ogni ragazzo è una piantina che cresce se annaffiata di fiducia. Ma troppa acqua soffoca. Daniel Maldini, riserva all’Atalanta, senza esperienza internazionale, non era pronto per fare il titolare in un Germania-Italia e il ragazzo sta pagando l’azzardo con critiche feroci che non merita. Pafundi è ancora abbagliato dai fari esagerati che gli ha sparato negli occhi il Mancio. La morale? Meglio Acerbi che acerbi.