Garlando: “Inter, il Mondiale ha certificato le due strade da seguire. Cosa resta della ThuLa?”

È finita male per l’Inter, già agli ottavi di finale. È finita lanciandosi gli stracci. Lautaro, Calhanoglu, Marotta, la signora Calha, i like velenosi di Arnautovic, Thuram e di madame Inzaghi... Come in certi matrimoni alcolici, degenerati in rissa, in cui si accapigliano anche le invitate. Questa avventura americana è stata inutile quanto massacrante? No, perché i 33 milioni finiti in cassa non sono noccioline e aiuteranno il futuro. Ma, soprattutto, perché il Mondiale per club ha certificato le due strade da seguire, già indicate dal campionato, per edificare la nuova Inter: una di natura tecnica, l’altra temperamentale. Contro il Fluminense, Lautaro ha preso vita solo dopo l’ingresso di Sucic e Valentin Carboni, cioè quando si è trovato alle spalle qualità tecnica e pensiero verticale. Il croato aveva già innescato il gol dell’argentino contro l’Urawa e assistito di fino quello di Pio Esposito contro il River. Il primo tempo è stata la definita celebrazione funebre della vecchia idea di gioco, venuta a mancare all’affetto dei suoi cari per carenza di velocità, movimento e sbocchi al tiro.