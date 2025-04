"Anzi, alla luce dell’Inter bavarese, l’opzione della pancia piena suona più credibile della pancia vuota. Vero che il Napoli pedala in discesa con meno fatica in corpo, ma nel sofferto secondo tempo di Bologna, così come in quello di Como e in altri precedenti, ha mostrato di avere il fiato corto e una panchina che fatica a esprimere alternative di qualità. I due gol di Monaco, in qualche modo, li ha subiti anche Conte che ora sa con certezza con che avversario dovrà sprintare: non contro l’Inter del Tardini, ma contro quella dell’Allianz Arena. La grande prestazione bavarese dei nerazzurri può rimpicciolire l’autostima del Napoli, giù uscita stropicciata dal Dall’Ara. Il Milan, anche lui più riposato, giocherà la seconda semifinale di Coppa Italia con la forza della disperazione, ma anche con tutte le insicurezze di una stagione balorda. L’Inter, poi, avrà la spinta di un San Siro casalingo e sentirà il dovere di vincere almeno uno dei 5 derby stagionali. Quanto alla Champions, vero che il Bayern Monaco ha le armi per ribaltare il destino, ma ha anche una difesa malferma che a San Siro sarà ancora più esposta per la necessità di rimontare. Se l’Inter ha colpito in ripartenza all’andata, potrà farlo ancora di più al ritorno. Il Barcellona, probabile avversario di un’eventuale semifinale, come il Bayern, ha più individualità dell’Inter, ma concepisce un solo modo di giocare: attaccare sempre e in tanti. Tra le squadre rimaste in gara in questa Champions, non ce n’è una che abbia la duttilità tattica e la maturità gestionale dei nerazzurri che all’Allianz Arena hanno scritto un tratto di saggezza calcistica: hanno fatto sfogare il Bayern, l’hanno contenuto con mestiere, per colpirlo due volte al momento opportuno.